Vaticaan blij met handreiking VS en Cuba

Het Vaticaan bevestigde dat diplomaten van de kerk een rol speelden bij het faciliteren van de onderhandelingen. „De Heilige Stoel ontving afgelopen oktober delegaties van de tweede landen in het Vaticaan. Ze werden voorzien van goede kantoren om een constructieve dialoog te faciliteren over gevoelige kwesties”, aldus de verklaring. Dat resulteerde volgens de verklaring in „oplossingen die acceptabel zijn voor beide partijen”.

Zowel de Amerikaanse president Barack Obama als zijn Cubaanse ambtgenoot Raúl Castro bedankte het Vaticaan woensdag voor de bemiddeling. Hoge Amerikaanse regeringsmedewerkers beaamden dat het Vaticaan een grote rol speelde in de onderhandelingen.

„Paus Franciscus stuurde afgelopen zomer brieven aan president Obama en de Cubaanse president Castro. Hij riep op tot een oplossing voor de kwestie rond de gevangenen en vooruitgang in de relatie tussen de landen”, bevestigde de Amerikaanse ambassadeur in het Vaticaan, Kenneth Hackett.