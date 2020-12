Bijna miljoen Britten gevaccineerd tegen Covid-19

In het land van 68 miljoen inwoners zijn voor zover bekend nu 1850 patiënten in kritieke toestand door het virus in ziekenhuizen opgenomen en zijn 73.500 mensen volgens de officieel opgegeven doodsoorzaak aan het virus bezweken.

Een vaccin van Pfizer kost volgens Britse en Belgische media ruim 16 euro, maar het is onduidelijk wat regeringen of instellingen als de EU werkelijk betalen. Ze hebben vaak kolossale aanbetalingen gedaan die ze niet terug kunnen eisen, maar die dan wel kortingen opleveren. De economie krimpt ondertussen in Groot-Brittannië naar schatting 11 procent over het jaar 2020 en dat betekent, afgezien van desastreuze oorlogsjaren, het slechtste jaar in 300 jaar volgens Britse media.