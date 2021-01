Opnieuw kans op sneeuw

Vrijdag is het nog droog, met een mix van wolken en zon. Het wordt circa 7 graden en in de kustgebieden staat een stevige zuidwestenwind. Dat meldt Weeronline.

Zaterdag is het bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De neerslag kan op veel plaatsen langzaam overgaan in natte sneeuw, maar de kans dat dat overdag blijft liggen is zeer klein. Naast neerslag schijnt zo nu en dan de zon en het wordt maximaal 4 tot 5 graden.

Zaterdagavond en nacht neemt de kans op winterse neerslag verder toe. Vooral in het zuiden en oosten van het land is er kans op sneeuw. Net als vorig weekend is de kans op een mooi sneeuwdek het grootst in de heuvels van Zuid-Limburg.

Ook zondag kan in de vroege ochtend in het oosten van het land nog (natte) sneeuw vallen. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droog. In de middag wisselen enkele winterse buiten en zonnestralen elkaar af. Het wordt circa 4 graden, wat vrij koud is voor de tijd van het jaar.

Een jongetje werkt aan zijn sneeuwpop. Ⓒ ANP / HH

Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag is er een aanhoudende kans op winterse neerslag, maar ook dan is het onzeker in hoeverre de eventuele sneeuw kan blijven liggen.