Kleinzoon Surinaamse oud-president Bouterse dood aangetroffen

Walter is de zoon van Dino Bouterse die sinds 2013 in een Amerikaanse gevangenis zit. Hij is veroordeeld tot zestien jaar celstraf voor drugs- en wapenhandel en het verschaffen van valse paspoorten.

Op zijn Facebookpagina staat Walter omschreven als „een jonge ondernemer die werkt voor land en volk!” Tijdens de periode voor de verkiezingen van mei 2020 was hij af en toe in het nieuws. Hij was toen actief in het jongerenbestuur van de Nationaal Democratische Partij (NDP), de partij waar zijn opa Desi nog steeds voorzitter van is.

De jonge Bouterse kwam toen ook in het nieuws omdat de oppositie, onder wie oud-rebellenleider Ronnie Brunswijk, hem verdacht van het weghalen van dozen met stembiljetten. De huidige president Chan Santokhi riep het kiesbureau zelfs op in te grijpen.