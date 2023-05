Man steekt tienermeisje (16) dood in Pools weeshuis

Poolse politie, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

TOMISLAWICE - Bij een steekpartij in een Pools weeshuis is een 16-jarig meisje gedood. Negen anderen raakten gewond, van wie vijf naar het ziekenhuis moesten. De vermoedelijke dader, een 19-jarige man, is opgepakt. Volgens de politie had hij een relatie met het slachtoffer.