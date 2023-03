Carnavalsvereniging Raamsdonksveer rouwt na ongeluk waarbij gezin omkwam

„In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering”, begint de vereniging een bericht op Facebook. „Er ging een schok door ons heen toen we lazen over het verschrikkelijke ongeluk die vier personen niet hebben overleefd.” Die schok veranderde voor de vereniging in „een ongelofelijk verdriet” toen bleek dat twee leden van de familie bij de vereniging actief waren. „Onder de overledenen is een gewaardeerd raadslid, een prachtig jeugdraadslid en de rest van hun liefdevolle gezin.”

Ook burgemeester Marian Witte van de gemeente Geertuidenberg, waar Raamsdonksveer onder valt, schrijft in een verklaring geschokt te zijn door het ongeluk. „Wij zijn geschokt en verdrietig. We wensen hun naasten, familie, vrienden, collega’s, klasgenoten en iedereen die dit gezin nu plotseling moet missen heel veel sterkte en kracht toe.”

Ongeluk

Een automobilist die bij het ongeluk betrokken was, werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek volgens de politie uit een indicatieve blaas- en speekseltest dat de man vermoedelijk te veel gedronken had en drugs had gebruikt.