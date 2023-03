Verdriet in het dorp en bloemen bij huis overleden gezin in Raamsdonksveer

Het gezin kwam vrijdagavond om het leven bij een verkeersongeval op de A59 bij Sprang-Capelle. Het betreft een 10-jarig meisje, een 13-jarige jongen en hun ouders van 46. Hun auto vloog bij het ongeluk in brand.

Een eveneens 13-jarig klasgenootje van de omgekomen jongen zit in de 2 havo-klas op het Dongemond college. Een paar jaar geleden, op de basisschool, zat ze nog naast hem in de klas. Voor de Albert Heijn drinkt ze met een vriendin een blikje fris.

Besef

Op de vraag of ze hem goed kende, antwoordt ze bevestigend, maar daarna volgt een ontkenning. „Ja. Maar ik sprak hem de laatste jaren niet zoveel. Ik vind het vooral erg voor de nabestaanden.” Een bijeenkomst eerder op dag liet ze aan zich voorbijgaan. Ze lijkt het verdriet nog niet in de volle omvang te kunnen beseffen.

Op het Dongemond zal er maandag over gesproken worden, al is het maar omdat havo geen huiswerk en proefwerk aardrijkskunde heeft. Op haar telefoon laat het klasgenootje een appje zien van de mentor. ’Laten we de komende weken extra lief voor elkaar zijn en elkaar goed in de gaten houden.’

De molenaars in Raamsdonksveer hebben de wieken van de molen zondag in de rouwstand gezet. Vlaggen van de carnavalsvereniging hangen halfstok. Op de website van de vereniging wordt de vader een gewaardeerd raadslid (van de Raad van Elf) genoemd en de zoon een prachtig jeugdraadslid. ’Jullie gaan gemist worden!’

Dramatische beelden vrijdagavond op de A59 bij Sprang Capelle. Ⓒ Foto FPMB

Medeleven

In het dorp is het op zondag rustig. Voor het huis van het gezin staat in de voortuin een ingelijste foto van de vier. Eromheen liggen tientallen bossen bloemen waarmee plaatsgenoten hun medeleven willen uiten.

Een man rekent bij de balie van supermarkt Plus een plant af en vertelt dat hij de omgekomen man van vroeger kende, het slachtoffer zou net als hijzelf uit het naburige dorpje Hank komen. „Het is wel tragisch”, zegt hij.

Een oude vrouw schuifelt voorbij met haar rollator. „Ik wil het eigenlijk niet weten, maar ik moet met de waarheid geconfronteerd worden”, verzucht ze.

Een andere automobilist die bij het ongeluk betrokken was, werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek volgens de politie uit een indicatieve blaas- en speekseltest dat de man vermoedelijk te veel gedronken had, en drugs had gebruikt.

Passanten

De rol van de 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek bij het ongeluk wordt nog onderzocht, maar een politiewoordvoerder laat zondagavond weten dat hij niet wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk.

Het ongeluk werd op de snelweg gezien door veel passanten. De politie heeft getuigen dezelfde avond slachtofferhulp aangeboden.