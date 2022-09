Rumoer over energienota Halsema: ’Ze kookt, stookt en doucht op andermans kosten’

Dales publiceerde donderdag een venijnig blog over de stookkosten van de ambtswoning aan de Herengracht, die zijn voor rekening van de gemeente. „Wie gelooft nog in de oprechte betrokkenheid van deze bevoorrechte grachtengordelbewoner die al vier jaar lang met haar hele gezin op andermans kosten kookt, stookt en doucht?”, aldus de oud-wethouder.

Maar volgens een voorlichter van Halsema is het niet zo simpel. Alles is bij wet geregeld. „Dat is geen keuzepakket dat bij aanvang van het ambt wordt voorgelegd. De burgemeester wordt geacht in de ambtswoning te wonen met bijbehorende rechten en plichten”, reageert hij. Daar levert ze achttien procent van haar salaris voor in.

Eén meter

Halsema woont maar in een klein deel van het pand, dat ook uit kantoren en ontvangstruimtes bestaat. Er is één energiemeter voor alle lagen, mogelijk komt er in de toekomst eentje extra voor de privéwoning. Die is al wel gemoderniseerd met dubbelglas, een inductiekookplaat en zuinige boiler. „Energiebesparing is de norm.”

Eerder was er al discussie over de hoogte van de huur. In veel gemeenten hebben ze vanwege het bijkomende gedoe hun ambtswoningen van de hand gedaan.

„De burgemeester staat open voor een discussie over de toekomst van de ambtswoning. Ze kan zich goed voorstellen dat er bij Amsterdammers of raadsleden vragen bestaan over de functie van het pand, het eigendom van de gemeente en of het nog van deze tijd is dat de burgemeester er moet wonen”, aldus de woordvoerder.