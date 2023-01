Nog twee Europarlementariërs mogelijk betrokken bij corruptieschandaal

Beide namen doken al op in het dossier. Voormalig Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, de vermoedelijke spil, zou eerder hebben verklaard dat Tarabella en Cozzolino ’geschenken’ van Qatar hebben ontvangen. Der Spiegel onthulde afgelopen week dat Cozzolino mogelijk betrokken is bij omkooppraktijken door Marokko. De Italiaan zou rechtstreeks contact hebben gehad met Mohamed Yassine Mansouri, de baas van de Marokkaanse geheime dienst DGED, om de sociaal-democratische S&D-fractie in het Europarlement te beïnvloeden.

Bij Tarabella was eerder al een huiszoeking. De prominente politicus van de Franstalige Parti Socialiste ontkende gunsten te hebben ontvangen van Qatar, zijn advocaat sprak van een heksenjacht. De Belg liet zich eerder zeer kritisch uit over het WK in Qatar, maar maakte later een politieke draai door de woestijnstaat te prijzen als rolmodel.

Spoedprocedure

De Belgische justitie heeft maandag een officieel verzoek ingediend bij het Europees Parlement om de immuniteit op te heffen. Om zo snel mogelijk een besluit te kunnen nemen heeft voorzitter Roberta Metsola een spoedprocedure ingesteld. Desondanks kan het nog weken duren voor het Parlement kan instemmen met het verzoek.

„Vanaf het begin heeft het Europees Parlement alles gedaan wat in zijn macht lag om lopende onderzoeken te ondersteunen en we zullen ervoor blijven zorgen dat er geen straffeloosheid is. De verantwoordelijken zullen dit Parlement aan de kant van de wet vinden. Corruptie kan niet lonen en we zullen er alles aan doen om het te bestrijden”, meldt de Maltese preses in een verklaring.

’Qatargate’

Op dit moment zitten er vier verdachten in voorlopige hechtenis vanwege mogelijke betrokkenheid bij ’Qatargate’. Het gaat om de afgezette ondervoorzitter van het Parlement Eva Kaili, haar partner Francesco Giorgi, ex-Europarlementariër Panzeri en lobbyist Niccolò Figà-Talamanca.