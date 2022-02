Meisje (14) maakt ware kunstwerkjes van haar schoolaantekeningen

„Ik doe dit al vanaf het eerste jaar van de middelbare school”, zegt Amaryllis uit het Belgische Sint-Pauwels in Het Nieuwsblad. Ze zit in het derde jaar van haar school in Sint-Niklaas. „Het helpt echt bij het leren. Ik heb een visueel geheugen, en die tekeningen werken als een soort geheugensteuntje. Ik herinner mij de beelden en weet hoe ik dingen genoemd heb.”

Amaryllis is er heel wat tijd mee bezig om de gedetailleerde tekeningen te maken. Zo tekent ze bijvoorbeeld lichaamsdelen of een doorsnede van de aarde. Ze vindt haar eigen tekeningen soms zelfs beter dan die in de boeken. „Ik doe het vooral bij de wetenschapsvakken, bij talen ligt zoiets wat moeilijker. Hoewel ik ook bijvoorbeeld kledingstukken kan tekenen om zo te helpen de Frans woordjes te onthouden.”

Ⓒ Facebook OLVP secundair onderwijs

Van haar klasgenoten kreeg Amaryllis al positieve reacties. Maar sinds een leraar biologie wat van haar afbeeldingen op Facebook plaatste weet ook de rest van de wereld hoe goed Amaryllis kan tekenen. „Ik teken ook in mijn vrije tijd, het is echt een hobby”, zegt Amaryllis, die af en toe een tekening op haar Instagrampagina amaxdrawings zet. „Of ik er later meer mee wil doen, dat weet ik nog niet.”