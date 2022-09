NYT: Justitie VS stuurt 40 dagvaardingen in onderzoek 6 januari

Kopieer naar clipboard

In beslag genomen documenten. Ⓒ ANP / Associated Press

NEW YORK - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de afgelopen week veertig dagvaardingen verstuurd in de zaak rond de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, meldt The New York Times. Volgens de krant gaat het om een flinke escalatie van het onderzoek. Het staat los van het onderzoek waarvoor de FBI deze zomer een huiszoeking deed bij Trumps woning in Florida.