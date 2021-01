Pater Theo overleden

Theo Vlugt

Nijmegen - In verzorgingshuis Aqua Viva in Nijmegen is zondagochtend de Amsterdamse jezuietenpater Theo Vlugt op 91-jarige leeftijd overleden. Pater Theo was een bekende bij de lezers van De Telegraaf. Meer dan een halve eeuw zette hij zich met ware doodsverachting in voor de jeugd in het door oorlogen verscheurde Libanon.