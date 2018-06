Arbeiders zitten nog steeds vast in tunnel

Honderden reddingswerkers voeren een race tegen de klok in Vietnam om twaalf arbeiders te redden die vastzitten nadat een deel van een waterkrachtcentrale in aanbouw was ingestort tijdens noodweer. Ze zitten in een tunnel die door puin en modder is afgesloten van de buitenwereld. De brandweerlieden en veiligheidsmensen hebben haast omdat het water in de tunnel in de centrale provincie Lam Dong langzaam stijgt door regenval.