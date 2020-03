Bestuurder ziekenhuis: ’Kunnen stoppen als mondkapjes op zijn’

Met name het tekort aan mondkapjes baart hem zorgen, want volgens Jongen „kunnen we stoppen als we geen mondkapjes meer hebben.” Volgens hem staan aan de grens miljoenen mondkapjes klaar, alleen kunnen die het land niet in omdat andere landen de grenzen hebben gesloten. „Maar daar wordt hard aan gewerkt”, zei Jongen woensdagavond in Jinek, die onder meer in de raad van bestuur zit van de Zuyderland-ziekenhuizen.

Hij benadrukte dat de effecten van de huidige maatregelen die door het kabinet zijn genomen pas over een tijdje te zien zijn. Jongen is er dan ook niet voor om nu al weer nieuwe maatregelen aan te kondigen, maar wacht liever eerst op de resultaten. „We hebben nog lucht in Nederland.”

