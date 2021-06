Zeer grote brand boerderij in Gelderse Angerlo

De hulp van meerdere eenheden uit de omgeving was ingeroepen om te helpen de brand aan de Grote Veldstraat te blussen en om voor extra watertoevoer te zorgen. Die hulp is niet meer nodig in de laatste blusfase.

In de schuur lag hooi dat door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen was. Dat wordt nu uit de schuur geschept zodat het geblust kan worden. In eerste instantie gaf de brand veel rook die in de wijde omgeving te zien was, maar dat is onderhand bijna weg, aldus de woordvoerster ter plaatse.