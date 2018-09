Schutter VS stak zichzelf dood

De man werd dinsdag na een 36 uur durende klopjacht dood gevonden in de bossen bij zijn huis in de plaats Pennsburg, meldden plaatselijke media. Hij schoot in het district Montgomery bij Philadelphia in het oosten van de Verenigde Staten eerst zijn ex-vrouw dood. Hij vluchtte met zijn dochters van vijf en zeven. Die werden in de buurt gevonden en in veiligheid gebracht.

Elders bracht de man de grootmoeder, de moeder, de zuster en de zwager van zijn ex-vrouw om het leven. Ook een 14-jarig nichtje van zijn ex-vrouw kwam om. De 17-jarige broer van het nichtje, die haar tegen de schutter probeerde te beschermen, raakte zwaargewond. Zijn toestand was dinsdag ernstig, maar stabiel.

De schutter verschanste zich in het huis in Souderton waar hij zijn nichtje doodschoot. De politie omsingelde het gebouw, maar hij wist te ontsnappen. Waar hij daarna is geweest, is nog onduidelijk.

De veteraan had met zijn ex-vrouw een conflict over de voogdij van hun twee kinderen.