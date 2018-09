Lastminute.com gekocht voor $120 miljoen

Het bedrijf was eigendom van Sabre, een techgroep uit Texas dat ook de Travelocity boekingsmachine beheert.

Achterop geraakt

Sabre werd in 2000 afgestoten van American Airlines en is eigendom van private equity-huizen Silver Lake en TPG Capital. In 2005 werd voor Lastminute, opgericht in 1998, nog £600 miljoen neergelegd.

Volgens marktanalisten heeft Lastminute de venieuwing binnen de boekingswereld gemist van partijen die met apps en data-analyse van klanten en toegesneden advertenties veel meer klanten naar zich hebben toegetrokken, zoals het in Nederland gevestigde Booking.com.