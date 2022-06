’Mr. Dark’ krijgt 10 jaar cel en tbs voor extreme verkrachtingsvideo’s en het afpersen van tienermeisjes

De rechtbank in Dordrecht stipte in haar vonnis de „gewetenloze manier” aan waarop de Barendrechtse dader te werk ging. Enkele slachtoffers vielen elkaar bij het horen van de veroordeling huilend in de armen.

M. verhandelde jarenlang online extreme video’s

Tegen Michael M. uit Barendrecht,was twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het afpersen en misbruiken van tien minderjarige meisjes. Volgens het Openbaar Ministerie verhandelde M. daarnaast jarenlang op internet extreme seks- en verkrachtingsvideo’s van vrouwen, maar ook kinder- en dierenporno.

Als Mr. Dark bood M. pakketten aan met extreme video’s. In ruil voor cryptogeld of soortgelijke zelfgemaakte filmpjes kregen klanten toegang. In totaal verkocht hij via zijn site DarkScandals nagenoeg tweeduizend gruwelijke video’s, aldus het OM.

Zelf maakte M. volgens het OM slachtoffers door op social media als de neptiener ’Roos’ vriendschappen te sluiten met meisjes van 11 tot 15 jaar. ’Roos’ vroeg de onlinevriendinnen later om hulp, met het verhaal dat haar ex een seksfilmpje dreigde te openbaren. In ruil voor naaktfoto’s van andere meisjes zou hij daar vanaf zien. Tien slachtoffers trapten in die val en stuurden beelden naar verschillende aliassen van M. Daarna werden ze op geraffineerde wijze afgeperst om steeds extremere video’s van zichzelf te maken. Twee meisjes werden gedwongen om voor de camera seks te hebben met hun hond.

Met twee slachtoffers sprak M. af. „Voor hen werd de angst te groot, ze waren zo wanhopig. Zij gingen naar hem toe om van alle opdrachten af te zijn”, aldus de officier van justitie. Zij zouden daarbij zijn verkracht. Volgens M. ging het om vrijwillige seks. De op zijn laptop aangetroffen beelden van de tienermeisjes kreeg hij naar eigen zeggen in bezit door de iPhone van de werkelijke chanteerder te kopen. Zo had hij de meisjes „willen helpen.”