Minister versnelt actie tegen luchtdrukwapens

Opstelten zei dat hij een onderzoek naar dit soort wapens, dat hij al in gang had gezet, zal versnellen. In mei wil hij dat klaar hebben en dan tegelijk de nodige wettelijke maatregelen aan de Tweede Kamer voorleggen.

SP-Kamerlid Nine Kooiman is bezorgd en wees op recente incidenten met deze wapens, die zelfs dodelijker kunnen zijn dan een politiewapen. Ze heeft de minister al vaker om actie gevraagd. PvdA, CDA, PVV en ChristenUnie vinden dat mei ook nog te ver weg is en wilden eventueel tijdelijke maatregelen. Opstelten weigerde dat. Volgens hem kan het allemaal niet sneller, omdat grondig onderzoek nodig is om tot goede wetgeving te komen.

De luchtdrukwapens zijn in de jaren tachtig uit de vuurwapenwet gehaald. Maar sindsdien zijn ze steeds krachtiger geworden. De wapens zijn makkelijk te kopen via internet of in dump- en wapenwinkels. Er is geen vergunning voor nodig, maar ze mogen niet op echte wapens lijken en alleen voor recreatieve doeleinden gebruikt worden.

Bij luchtdrukwapens wordt een kogel naar buiten gestuwd door opgebouwde luchtdruk, veelal met een veerdruk- of een gasdruksysteem. Bij een vuurwapen ontstaat de druk achter de kogel door de ontploffing van explosief materiaal.