Verdachte ’bioscoopmoorden’ blijft komende veertien dagen vastzitten

GRONINGEN - De 33-jarige Ergün S., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van twee mensen in een bioscoop in Groningen, blijft de komende veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Groningen woensdag bepaald. S. zit in zogeheten beperkingen en mag daarom geen contact hebben met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat.