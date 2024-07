Sokken, ondergoed en speelgoed voer voor kleptokatten: ’Ze doen het vrijwel zeker voor zichzelf’

Leiden - Veel katten slepen weleens een (levende) muis het huis in. Tegelijk heeft een aanzienlijk aantal besnorde viervoeters zich gespecialiseerd in het verzamelen van spullen. Sokken, ondergoed, speelgoed: van alles nemen ze mee naar binnen. Wat deze kleptokatten drijft, is een raadsel.

© Hielco Kuipers Bioloog Auke Florian Hiemstra met zijn kat.