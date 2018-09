Vrije val roebel zet door

De waarde van de roebel kelderde aan het begin van de middag zo'n 15 procent ten opzichte van het slot op maandag, tot een nieuw dieptepunt van ruim 75 roebel per dollar. Maandag werd met een daling van 10 procent, tot 64 roebel per dollar, al de sterkste achteruitgang sinds de roebelcrisis van 1998 genoteerd.

De roebel is dit jaar ruimschoots in waarde gehalveerd en is daarmee de grootste verliezer van alle toonaangevende valuta in de wereld. De Russische munt staat zwaar onder druk door de grote onzekerheid over de Russische economie, die wordt geremd door de westerse sancties tegen het land en de sterke daling van de olieprijs.

Achteruitgang

De afgelopen dagen gaat de achteruitgang van de munt steeds sneller. De daling van 40 roebel per dollar naar 55 nam tussen begin oktober en begin december nog bijna twee maanden in beslag. De stap naar meer dan 75 roebel per dollar werd vervolgens binnen een week genomen.

Door alle onrust loopt ook de rente op Russische staatsleningen hard op. Dinsdag steeg het rendement op tienjaarsleningen in roebels naar ruim 15 procent, waarmee het hoogste peil in jaren werd bereikt. Het rendement op vergelijkbare leningen in dollars steeg naar 7,6 procent.

De dalende olieprijs raakt ook de waarde van de Noorse kroon. Die zakte dinsdag voor het eerst sinds 2000 tot het peil van de Zweedse kroon. Noorwegen is de grootste olieproducent van West-Europa.