'Kroongetuige moet Mocro-maffia stoppen'

Het inzetten van een kroongetuige zou de sleutel in de aanpak van de onderwereldoorlog rond de Mocro-maffia kunnen zijn, zegt Theo Hofstee, hoofdofficier van Justitie in het AT5-programma Misdaad BV.

Het mega-onderzoek naar de liquidaties loopt op dit moment nog stroef, ondanks de betrokkenheid van maar liefst 150 rechercheurs.

,,Bijna niemand in dit conflict legt een verklaring af en er is over het algemeen weinig technisch bewijs. Als de sporen goed worden vernietigd, zoals vluchtauto's die in brand worden gestoken of wapens en hulzen die niet worden teruggevonden, wordt het heel erg lastig om nog ergens technisch bewijs vandaan te halen", aldus Hofstee.

Geschikt

De huidige onderwereldoorlog lijkt bij uitstek geschikt voor een kroongetuige, die uit eigen ervaring kan verklaren. Hofstee: ,,Het middel kroongetuige is in de wet gekomen voor onder andere dit soort zaken. Het gaat dan om hele erge strafbare feiten, zoals liquidaties. En met de ervaring dat je niet met de gewone methoden makkelijk bewijs bij elkaar krijgt, kom je al snel op bijvoorbeeld een anonieme bedreigde getuige of een kroongetuige", aldus Hofstee.

Wie die kroongetuige dan moet worden, is nog maar de vraag. Er zijn ondertussen zoveel personen bij dit conflict betrokken, dat het moeilijk wordt iemand te vinden die inzicht heeft in alle liquidaties of pogingen daartoe.