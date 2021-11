Syrische man terroriseert flat in Alkmaar. ’Ik word al twee jaar bespuugd’

Binnenland

Syrische ’mensensmokkelaar’ met auto vol zwemvesten aangehouden bij Breda

Een 25-jarige Syriër is aangehouden door de Koninklijke Marechaussee op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel. De man, die in Duitsland woont, werd in de nacht van donderdag op vrijdag gecontroleerd door de politie bij Ulvenhout, bij Breda. In zijn auto werden een grote hoeveelheid zwemvest...