Meisje (10) dood in Duitse jeugdinstelling: ’Gaan uit van een onnatuurlijke dood’

Omstreeks 8.45 uur werd dinsdagochtend het levenloze lichaam van een jong meisje aangetroffen in een jeugdzorgvoorziening in Wunsiedel, in het oosten van Duitsland. Het 10-jarige kind lag dood in haar kamer in de instelling. Artsen kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het meisje zou enkele uren eerder overleden zijn.

Hoe het meisje precies om het leven kwam, is nog niet duidelijk. „We gaan uit van een onnatuurlijke dood door de invloed van een derde”, vertelde Matthias Goers van het parket aan het Duitse magazine Der Spiegel. Er werd een autopsie uitgevoerd, maar de resultaten werden nog niet meegedeeld. De precieze doodsoorzaak is daarom ook nog niet bekend.

’Drie tieners aangehouden’

Enkele media, waaronder Bild, schrijven dat het mogelijk om een seksueel misdrijf gaat. Volgens diezelfde tabloid zouden er al drie verdachten in hechtenis zitten. Zij schrijven dat het gaat om drie jongens van 11, 11 en 16 jaar. Een woordvoerder van de politie spreekt dat tegen bij de Suddeutsche Zeitung. „Dit is niet het geval”, zegt ze. De politie zou momenteel nog geen verdachten in het oog hebben.

Eerder deze maand verkeerde Duitsland al in schok door de moord op de twaalfjarig Luise. Haar lichaam werd gevonden langs een fietspad in een bosje. Uit de autopsie bleek dat Luise door meer dan 30 messteken was doodgebloed. De verdachten, twee tienermeisjes van twaalf en dertien jaar, bekenden enkele dagen later de moord op het meisje.