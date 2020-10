Vrouwen drogeren tien mannen in bar, ruim 72.000 euro buitgemaakt

Dat meldt NY Post. De 25-jarige Tiana Trammel en 32-jarige Tjwana Rainy sloegen vanaf eind januari tot en aan hun arrestatie op zondag toe. De vrouwen, allebei moeder van jonge kinderen, zouden de mannen hebben overgehaald mee te gaan naar een andere locatie. Uit het zicht gaven ze hun slachtoffers iets te drinken uit een klein glazen flesje, zo beweert de openbaar aanklager.

De slachtoffers raakten buiten bewustzijn en ontwaakten uiteindelijk in hun eigen huis of aan de kant van de weg. Portemonnee en andere waardevolle spullen waren buitgemaakt, maar verder bleven de mannen in alle gevallen ongedeerd. Naast de contanten roofden Trammel en Rainey ook sieraden en telefoons. Ook gebruikten de verdachten creditcards en bankpassen in de Walmart en andere winkels.

Zwanger

Afgelopen zondag werden de twee opgepakt, nadat ze een man vanuit een club in de binnenstad van Chicago naar de auto van de zwangere Trammel hadden gedragen. Er was inmiddels een tracker op dat voertuig geplaatst.

Tijdens de borgtochthoorzitting werd duidelijk dat de vrouwen worden verdacht van het runnen van een criminele financiële onderneming. Een rechter stelde de borgsom voor Trammel vast op 46000 euro en voor Rainy op 38000 euro. ,,Iemand drogeren zonder hun medeweten is een daad van geweld’’, zei rechter Charles Beach || Tijdens de behandeling van de zaak.

Geen van de vrouwen heeft een noemenswaardig strafblad. De twee moeten naar verluidt op 4 november weer voor de rechter verschijnen.