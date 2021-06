Koe zit vast op het wad bij Holwierde

Binnenland

250 kalveren omgekomen bij grote brand in drie schuren in Elspeet

Bij een zeer grote brand in drie schuren aan de Oude Hof in Elspeet zijn dinsdagmiddag zo’n 250 kalveren omgekomen. Dat schat een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De brand brak rond 14.30 uur uit, een half uur later had de brandweer de vlammen onder controle, aldus de woo...