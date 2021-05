Overvallen door stikstofmalaise: amper ideeën en geen plan B

Premium Binnenland

Knuffelen met koeien op Moederdag: ’Dit is tien keer beter dan Ibiza’

Een knuffel van een koe voor Moederdag. Weer eens wat anders dan de geijkte bos bloemen of fles parfum. Het waren bijna louter vrouwen die zondag hadden geboekt voor een rondleiding op activiteitenboerderij het Hobbyschuurtje in Haler. „Hoe gaaf is dit!”