Broers ruziënd voor de rechter: mag moeder gecremeerd worden en haar as uitgestrooid op het veld van Roda JC?

Door Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Wist een 91-jarige vrouw dat ze zich bekeerde tot de islam en dus niet gecremeerd mocht worden? Ⓒ Getty Images

Kerkrade - Was moeder moslima en mag ze niet gecremeerd worden, of wordt ze wel gecremeerd en haar as op het veld van Roda JC uitgestrooid? Twee broers uit Kerkrade liggen met elkaar in de clinch over die kwestie. Een rechter heeft het laatste woord.