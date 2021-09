Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik dacht dat ik terug was in Syrië’ Buurt schrikt op van plofkraak: ’Briefjes dwarrelden door de lucht, het was net een film’

Amsterdam - „Ik dacht dat ik terug was in Syrië.” De 33-jarige Louey wist niet wat hem in de nacht van zondag op maandag rond 03.40 uur overkwam op de Sperwerlaan in Amsterdam. Hij hoorde bommen afgaan en glas kraken. Bij het kapotte raam aangekomen, kwam hij erachter dat de geldautomaat met explosieven was opgeblazen. „Ik heb me echt bang gevoeld. Ik dacht dat zoiets me nooit meer zou overkomen als ik in Nederland zou zijn.”