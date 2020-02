Vader doodgereden Fleur (19): ’Dader denkt nog steeds dat hij boven wet staat’

Ⓒ Aldo Allessie, eigen foto, illustratie Petra Urban

Loosdrecht - Voor de vader van de doodgereden Fleur (19) is het een schrale troost dat de dader van het drama is aangehouden. Walter van W. werd dinsdagavond door de politie gearresteerd nadat hij had geweigerd zich te melden bij de gevangenis. Vorig jaar werd Walter veroordeeld tot drie jaar cel. „Al zou je hem twintig jaar geven…Fleur krijg je er niet mee terug.”