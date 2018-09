Twee mannen gezocht in jaar oude moord

De twee gezochte mannen heten Chegiz of Chengis en Said Turk, aldus een politiewoordvoerder maandag. Uit onderzoek is komen vast te staan dat het slachtoffer de avond voor zijn dood met deze mannen contact had.

De Utrechter was op de avond van 18 november in Rotterdam. Hij is waarschijnlijk alleen van Rotterdam terug naar Utrecht gereden. Mensen die de Utrechter uit Rotterdam kennen, wordt gevraagd zich te melden bij de recherche.

Het slachtoffer was een crimineel, die kort voor zijn dood nog voor de rechter stond op verdenking van witwassen van geld en bedreigingen. Hij was eerder ook betrokken bij een Turks-Duitse vrouwenhandelbende. De politie had hem ook op het oog in een verdwijningszaak van een andere man uit een crimineel circuit.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de moord.