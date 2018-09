Gijzeling in Gent ten einde

Eén persoon werd sinds maandagochtend vroeg door enkele gewapende mannen vastgehouden nadat ze het gebouw waren binnengedrongen. De politie onderzoekt nu of er daadwerkelijk sprake was van gijzeling.

Rond 12.00 uur liepen twee mannen, vermoedelijk gijzelnemers, met hun handen in de lucht het gebouw uit. Zij werden op de grond gezet, gefouilleerd en afgevoerd. Korte tijd daarna vielen speciale politie-eenheden het gebouw binnen. Nog één persoon werd opgepakt en geboeid weggevoerd. Rond 13.30 uur werd de omgeving, die lange tijd was afgezet, weer vrijgegeven.

Volgens een getuige zouden de mannen kalasjnikovs bij zich hebben gehad. Maar bij de politie-inval werden geen wapens aangetroffen, aldus de woordvoerster van het OM. Wat precies de aanleiding of motief was voor de gijzeling is nog onbekend, maar mogelijk heeft het met drugs te maken.

Het parket liet eerder al weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de gijzeling een terroristische daad was of iets te maken heeft met Islamitische Staat. ,,Het gaat niet om dezelfde aard als de feiten in Sydney'', zei een woordvoerder van het parket. In de Australische stad Sydney houdt een man een onbekend aantal mensen gegijzeld. De dader heeft een vlag bij zich die veel gebruikt wordt door radicale moslimstrijders.