Kabinet: vergoeding voor Nederlanders die Oekraïners in huis nemen

Nederland volgt met de onkostenvergoeding voor gastgezinnen het Britse voorbeeld. Britten die een Oekraïense vluchteling onderdak geven, krijgen 350 pond (415 euro) per maand. Dit bedrag incasseren ze voor elke gehuisveste vluchteling. Er kleven wel voorwaarden aan: de aangeboden kamers moeten aan bepaalde standaarden voldoen en er zal gekeken worden naar een eventueel crimineel verleden van degenen die een kamer aanbieden.

Screening

Die screening geldt ook in Nederland. Zo moeten gastgezinnen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen van één volwassene in het gastgezin. Niet elk lid van het gastgezin hoeft dus zo’n VOG in te leveren. ,,Waterdichte systemen bestaan niet”, zegt Van der Burg daarover. ,,We lopen altijd het risico dat er bij iemand wat misgaat. We proberen het risico wel zoveel mogelijk te beperken.”

Over de onkostenvergoeding voor gastgezinnen zegt Van der Burg dat het ‘logisch’ is dat zo’n vergoeding er komt. ,,Over de hoogte is nog niks afgesproken”, aldus de staatssecretaris. ,,Er liggen nu voorstellen die ik woensdagmiddag ga bespreken. Maar je moet het niet voor het geld doen. Gelukkig zien we wel dat een vergoeding geen reden is voor mensen om zich aan te melden. Er hebben zich al 25.000 gastgezinnen aangemeld voordat de vergoeding er is.”

Leefgeld

Naast een onkostenvergoeding trekt het kabinet de portemonnee voor leefgeld voor Oekraïners die in Nederland worden gehuisvest. Ook de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Op dit moment hebben gemeenten zo’n 21.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen geregeld. Dat moeten er de komende tijd 50.000 worden. Van der Burg: ,,De veiligheidsregio’s zijn massaal aan het leveren, dat doen ze echt heel goed.” Hij houdt er wel rekening mee dat op den duur nog meer opvangplekken nodig zijn. ,,Dan heb je het bijvoorbeeld over het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen.”

De staatssecretaris geeft aan dat het ook nodig zou kunnen worden om gebouwen te confisqueren. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, opperde afgelopen weekend de mogelijkheid om panden in beslag te nemen. ,,Het kan zijn dat wij er op een gegeven moment voor gaan kiezen om wetten te hanteren die je normaal gesproken niet hanteert”, zegt Van der Burg daarover. ,,We bereiden allerlei scenario’s voor, maar het confisqueren van gebouwen is nog niet aan de orde.”