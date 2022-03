Staatssecretaris blundert: toch géén vergoeding voor in huis nemen Oekraïners

Dinsdagmiddag zei Van der Burg in de Tweede Kamer dat hij met de minister van Sociale Zaken overlegt over ’een onkostenvergoeding voor mensen die kosten maken, bijvoorbeeld omdat ze mensen in huis nemen’. Later voegde hij daar tegenover De Telegraaf aan toe dat het ’logisch’ is dat zo’n vergoeding er komt. Over de hoogte zou later deze week een besluit worden genomen.

’Spraakverwarring’

Aan het begin van de avond meldde een woordvoerder van Van der Burg dat de uitspraken niet kloppen. Het zou gaan om ’spraakverwarring’ bij de staatssecretaris. „Deze onderwerpen raken veel diverse departementen, wij kregen pas later door vanuit het ministerie van Sociale Zaken dat deze informatie niet juist is”, aldus de woordvoerder.

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland terechtkomen kunnen wél rekenen op leefgeld, zo stelt de woordvoerder nu. „Dat leefgeld kunnen zij ook gebruiken om een vergoeding aan hun gastgezin te geven.” Over de hoogte van het leefgeld voor iedere Oekraïner neemt het kabinet deze week waarschijnlijk een besluit.

In het Verenigd Koninkrijk kunnen inwoners wel aanspraak maken op een vergoeding als zij Oekraïners in huis nemen. Britten die een Oekraïense vluchteling onderdak geven, krijgen 350 pond (415 euro) per maand.

Gebouwen confisqueren

Op dit moment hebben gemeenten zo’n 21.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen geregeld. Dat moeten er de komende tijd 50.000 worden. Van der Burg: ,,De veiligheidsregio’s zijn massaal aan het leveren, dat doen ze echt heel goed.” Hij houdt er wel rekening mee dat op den duur nog meer opvangplekken nodig zijn. ,,Dan heb je het bijvoorbeeld over het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen.”

De staatssecretaris geeft aan dat het ook nodig zou kunnen worden om gebouwen te confisqueren. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, opperde afgelopen weekend de mogelijkheid om panden in beslag te nemen. ,,Het kan zijn dat wij er op een gegeven moment voor gaan kiezen om wetten te hanteren die je normaal gesproken niet hanteert”, zegt Van der Burg daarover. ,,We bereiden allerlei scenario’s voor, maar het confisqueren van gebouwen is nog niet aan de orde.”