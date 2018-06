De pornolippen van Yolanthe

Is het geoorloofd dat wij ons daar op die manier mee bezig houden en ons er op deze manier en masse negatief over uit laten? Ja. Dat vind ik wel ja. Yolanthe is namelijk in eerste instantie bekend geworden vanwege haar uiterlijk. Als ze een professor in iets heel ingewikkelds was en ineens bij Humberto ging zitten raaskallen, hadden we er ook over gesproken. Misschien niet zo heftig, want een stukje intellect laat zich nou eenmaal lastiger bekritiseren dan iets simpels als lippen, maar we hadden er zeker over gesproken.

En zoals ze wordt bejubeld bij een goede styling en visagie, zo wordt ze neergesabeld op een iets mindere dag. Dat is niet leuk, maar dat hoort wel bij haar vak en bij haar vrouw-zijn, want een man is natuurlijk nauwelijks interessant, ook al verschijnt ie bij RTL met cup D en een driedubbele voorhoofdslift als gast aan tafel.

Volgens Carlo en Irene is fout licht de oorzaak. Nou wil ik geloven dat licht je kan maken en breken, maar het geeft je niet spontaan een stel ordinaire pornolippen. Dus als we dieper willen gaan in het oplossen van de prangende vraag, zullen we toch die lippen nader onder de loep moeten nemen. Ik neig naar fillers. Toch. Want ik zie ook echt wel dat de visagist een beetje overboard is gegaan met en lekker dekkende variant van everlasting koraalbordeauxvuurrrood en de wenkbrauwen meende te moeten accentueren met een markeerstift, maar onder al dat rood, waren echt niet te missen lippen te zien.

Dus als het geen fillers waren, wil ik een allergische reactie als mogelijke veroorzaker opwerpen. Het was niet fraai, althans, niet naar mijn maatstaven. Het was ook niet nodig. Maar ach, misschien wilde ze eens iets anders. En daar waar de gemiddelde vrouw na het vastleggen van een man middels een ring en het krijgen van kinderen en een permanentje neemt of voor een korte coupe gaat, had zij hier behoefte aan.

Of misschien wilde Wesley het wel. Iedere avond dezelfde lippen gaat immers ook vervelen. De enige die echt weet wat gebeurd is, is Yolanthe. En haar visagist. En Wesley natuurlijk. Wij moeten gissen, maar heb het er vooral nog weken met elkaar over. Het geeft toch die broodnodige lucht, zo in december, tussen het betere wereldleed.

