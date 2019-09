’Nederlander viel bij pakken bal’

Calvia - De Nederlandse toerist die zaterdag overleed nadat hij van een klif stortte in Calvià op Mallorca, zou zijn gevallen toen hij een bal wilde pakken. De 57-jarige man leunde op een reling om de bal te pakken die was weggerold, maar door onbekende oorzaak begaf de reling het. Dat melden Spaanse media. De man viel uiteindelijk 20 meter de diepte in en kwam op de rotsen terecht. Hij overleed aan zijn verwondingen.