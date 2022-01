Man uit Winschoten komt met auto in water terecht en overlijdt

Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

WINSCHOTEN - Een 24-jarige man uit Winschoten is om het leven gekomen nadat hij in de vroege ochtend zaterdag met zijn auto in het water terecht was gekomen aan de Oudlandseweg in Midwolda.