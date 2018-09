Senaat stelt begroting vast

Eerder op de dag moest de Senaat nog een tijdelijke maatregel nemen om de begroting van 1,1 biljoen dollar (887 miljard euro) voor een paar dagen veilig te stellen. De conservatieve Republikeinse senator Ted Cruz had geprobeerd om het aannemen van de begroting te vertragen. Hij verzet zich tegen de financiering van plannen om bijna 5 miljoen illegale immigranten een kans te geven in de Verenigde Staten te blijven. Maar de Republikeinen drongen er wel met succes op aan dat de begroting voor binnenlandse veiligheid slechts tot eind februari loopt. Dan kunnen de Republikeinen alsnog een poging doen om uitgaven voor de plannen met illegalen te blokkeren, omdat ze dan ook in de Senaat in de meerderheid zijn.

Donderdag werden de Democraten en Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden het al eens over de overheidsfinanciën. Ook daar werd de wet niet zonder slag of stoot aangenomen. In het Huis van Afgevaardigheden waren het de Democraten die moeite hadden met het afzwakken van nieuwe regels voor banken. Die waren bedoeld om de handel in risicovolle en ingewikkelde financiële producten in te tomen. Ook hadden de Democraten in het Huis van Afgevaardigheden bezwaren tegen regels die hogere donaties voor de campagnes van politieke partijen mogelijk maken.

De Verenigde Staten trekken dit begrotingsjaar 585 miljard dollar uit voor het leger, 64 miljard is voor de inzet van troepen in het buitenland. Daarvan is dan weer 5 miljard bestemd voor de bestrijding van Islamitische Staat (IS).

Als de begroting niet wordt goedgekeurd, gaat de overheid op slot. Dat betekent dat overheidsdiensten hun deuren sluiten en ambtenaren niet worden betaald. Dat gebeurde vorig jaar. Ook hierbij speelde de conservatieve Republikein Cruz een belangrijke rol. Inzet waren de plannen van president Obama met de zorgverzekering.