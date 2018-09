Dak gesloopt bij huwelijksaanzoek

Niemand raakte gewond, meldde de brandweer. De politie ontruimde wel drie woningen. De eerste kraan is zo scheef komen te hangen dat alle banden van de grond zijn gekomen en een deel van de hoogwerker door een geparkeerd staande auto is geboord.

Volgens de politie was het de bedoeling om de uitgeschoven kraan over de daken heen te geleiden zodat de man in het bakje in de achtertuin terecht kwam. Maar door onbekende oorzaak kieperde het gevaarte om en de kraan belandde in het dak van de achterburen. Op zolder was op dat moment niemand. De dochter, die vlak onder het inmiddels kapotte dak sliep, was net daarvoor opgestaan. De man wist ongedeerd uit het bakje te komen.

De hoogwerker heeft bij de eerste klap al een gat van minstens een meter geslagen. De schade werd bij de tweede val nog groter. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar en ook de twee woningen ernaast zijn ontruimd.

Ooggetuigen melden dat de vriendin van de man toch 'ja' heeft gezegd op het aanzoek. 'Het gaat om het idee', moet zij gedacht hebben. Volgens RTV Utrecht is het stel direct naar Parijs vertrokken om hun verloving te vieren.