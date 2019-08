Politieke partijen op vingers getikt maar geen strenge controle

De Telegraaf onthulde dat partijen de wet over financiering van politieke partijen weinig serieus nemen. In die wet staat dat bij donaties boven de 4.500 euro de gulle gever geopenbaard moet worden. Maar toen partijen met een gefingeerde naam werden benaderd door De Telegraaf met het verhaal dat iemand ze 15.000 euro wilde geven op voorwaarde dat hij anoniem zou blijven, waren veel partijen bereid om dat te faciliteren en de wet te omzeilen. Ze raadden constructies aan waarmee het geld onder de radar zou kunnen blijven.

De partijmanager van 50Plus, die daarop de laan werd uitgestuurd, zei zelfs dat ze het geld contant aan zou nemen en vertelde dat het bedrag als anonieme giften in de boeken zou verdwijnen. Dat zou een duidelijke overtreding van de wet zijn geweest.

Lees de schokkende publicatie over de misstanden terug via onderstaande link.

Bekijk ook: Politieke partijen open voor schimmige donaties

De minister schrijft nu over die onthulling, in antwoord op vragen van de SP: „Dat een aantal politieke partijen bereid is om potentiële donateurs suggesties te doen om de regels voor openbaarmaking van giften te omzeilen en zodoende in strijd met de geest van de wet lijken te handelen baart mij zorgen. Klaarblijkelijk achten politieke partijen het toelaatbaar om mee te werken aan constructies die ingaan tegen de geest van de Wfpp (wet op de partijfinanciering, red.).”

Slager keurt vlees

Volgens Ollongren is de oplossing niet om de wet nu aan te passen, maar moeten partijen gaan handelen naar de bedoeling van de wetgever. De wetgever is natuurlijk het parlement, waar wrang genoeg de partijen zitten die de eigen wet niet serieus blijken te nemen.

De D66-bewindsvrouw zegt dat ze hierover zelf met partijen in gesprek gaat en dat dat ambtelijk ook al gebeurd is. „Alle partijen zal ik schriftelijk wijzen op de geldende regels voor openbaarmaking van giften. Ik zal er hierbij ook op aandringen dat zij maatregelen gaan treffen om te voorkomen dat in de toekomst wederom het beeld kan ontstaan dat zij bereid zijn om mee te werken aan constructies die ingaan tegen de intentie van de wetgever.”

Niet meer controle

Ollongren vindt dus dat partijen niet naar de geest van de wet handelen, maar de partijen hebben de wet volgens haar niet overtreden. Dat komt omdat het zogenaamde geld dat De Telegraaf onder gefingeerde naam aanbood, natuurlijk niet echt overhandigd is.

De minister zegt dat ze onderzoekt hoe ze de wet zo kan veranderen dat ook donaties zichtbaar kunnen worden als ze via tussenschakels aan een partij worden gegeven. Die maatregel is oorspronkelijk een idee van het CDA, opmerkelijk genoeg suggereerde die partij juist zo’n schimmige route toen er geld geboden werd.

Meer controle op de partijen of andere maatregelen kondigt de minister niet aan. „Ik acht het vooralsnog niet nodig hier nog andere maatregelen te nemen.” Het is de vraag of iedereen in de Kamer deze tik op de vingers en aandringen op maatregelen genoeg actie zal vinden.