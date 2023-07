Kijkcijfers straks pas week later te bekijken: ’Neemt invloed critici wind uit de zeilen’

In de tv-wereld en bij nieuwsgierige kijkers is het vaste prik: om acht uur ’s ochtends de kijkcijfers bekijken van programma’s van de avond ervoor. Maar daaraan komt een einde. Vanaf augustus zijn de kijkcijfers namelijk pas een week later te bekijken. Waarom?

Naast lineair kijken wordt straks ook uitgesteld kijken meegenomen. Ⓒ Getty Images