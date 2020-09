Wel is de coronacrisis voor het kabinet reden om meer geld te pompen in duurzaamheid: minister Sigrid Kaag mikt op een ’eerlijk, inclusief en groen herstel’ na de coronacrisis. Er gaat meer dan een miljard naar duurzame (economische) ontwikkeling, water en klimaat. Ook de sociale vooruitgang van ontwikkelingslanden, veiligheid en gezondheidszorg zijn in het licht van de coronacrisis belangrijke pijlers voor het budget.