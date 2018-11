Patiënt had geen ebola

Uit onderzoek is gebleken dat het om een andere ziekte gaat en inmiddels is de persoon al uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om iemand die in een risicogebied in Afrika was geweest. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekendgemaakt.

Verdenkingen

Het was de vijfde keer dat iemand met een verdenking van ebola in een Nederlands ziekenhuis is opgenomen; één keer in het LUMC in Leiden, twee patiënten gingen naar het Radboudumc in Nijmegen en deze persoon is de tweede die in het Erasmus werd opgenomen. Tot nu toe had niemand de besmettelijke ziekte. Daarnaast zijn enkele tientallen verdenkingen van ebola geweest, maar was ook dat telkens loos alarm. Enkelen hadden malaria onder de leden.

In het Universitair Medisch Centrum Utrecht ligt momenteel wel een Nigeriaanse hulpverlener met de ernstige ziekte ebola die vorige week zaterdag werd opgenomen. De man wordt in strikte isolatie verpleegd door een team van artsen en verpleegkundigen die hiervoor zijn opgeleid en getraind.

Vandaag werd bekend gemaakt dat vijftig Nederlandse laboranten in Liberia en Sierra Leone gaan helpen bij de strijd tegen ebola. Ze gaan er bloed van patiënten testen op besmetting met het dodelijke virus. De gespecialiseerde laboranten doen dat vanuit mobiele laboratoria die Nederland heeft betaald en door het marineschip Karel Doornman naar de West-Afrikaanse landen zijn vervoerd.

