Moord Zwollenaar geen persoonsverwisseling

Robert Voorhorst, werkzaam als kok, werd in zijn auto in de Akkerbergstraat in Zwolle onder vuur genomen. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Het gerucht ging dat de Zwollenaar voor iemand anders was aangezien. In de wijk Stadshagen waar de schietpartij plaats had, leidde dit hardnekkige gerucht tot veel onrust.

De politie hoopt dat door het ontkrachten van deze signalen de rust snel weerkeert in de wijk. „Uiteraard zullen wij de komende tijd nog steeds zichtbaar en onzichtbaar in de wijk aanwezig zijn”, aldus de politie.

Uit de buurt zijn de afgelopen weken veel tips binnengekomen bij het rechercheteam. Het team zegt hierdoor een beter beeld te hebben gekregen van de achtergronden van het slachtoffer en van verdachte voertuigen en personen in en om de Akkerbergstraat op 3 september.

Tips blijven welkom, zegt de politie.