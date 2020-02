Kamer debatteert snel over proces tegen Wilders

Wilders kreeg eerder wel steun voor een debat, maar een meerderheid van de Kamer wilde dat pas voeren nadat het hoger beroep tegen Wilders zou zijn afgerond. Maar de PVV-voorman wil dat niet afwachten. In eerste instantie wezen de coalitiepartijen zijn verzoek woensdag af, waardoor Wilders één stem tekort kwam.

Toen Wilders een hoofdelijke stemming aanvroeg, ging de VVD overstag. „Als hij het zo graag wil, kan ik ons een hoofdelijke stemming besparen”, zei VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. „Dan krijgt hij het debat, dan krijgt hij steun.”

Van Wijngaarden gaf wel een winstwaarschuwing over hoe het debat zal verlopen. „Dan krijg je een debat met de minister van Justitie en Veiligheid die zich gehouden voelt zich terughoudend op te stellen”, omdat de zaak nog onder de rechter is.

Zorgen om proces

Veel partijen in de Kamer maken zich zorgen over de gang van zaken rond het proces. „Dit is heel slecht, er lijkt sprake van rolvermenging tussen het ministerie en het Openbaar Ministerie, en ook van normvervaging”, zei Michiel van Nispen (SP).

Zelfs de doorgaans staatsrechtelijk terughoudende SGP steunde het verzoek. De „respectabele route” vindt Kamerlid Roelof Bisschop nog steeds om een uitspraak van een rechter af te wachten. „Maar dit is nu een dermate verontrustende situatie, dat ik steun geef aan een debat vóór eind maart.”

De volgende zitting van het beroep in de zaak tegen Wilders is op 23 maart.