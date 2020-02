Wilders krijgt debat nog voor rechtszaak

Het is uniek dat er in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over over een lopende strafzaak. Dat debat brengt CDA-bewindsman Grapperhaus in een moeilijke situatie, omdat ieder woord van hem op een goudschaaltje gewogen zal worden. Het strafproces gaat op 23 maart verder, maar het politieke oordeel van Grapperhaus over het proces zal ongetwijfeld worden meegewogen door het gerechtshof.

Wilders kreeg eerder wel steun voor een debat, maar een meerderheid van de Kamer wilde dat pas voeren nadat het hoger beroep tegen hem zou zijn afgerond. Maar de PVV-voorman wil dat niet afwachten. In eerste instantie wezen de coalitiepartijen zijn verzoek woensdag af, waardoor Wilders één stem tekort kwam.

Toen Wilders een hoofdelijke stemming aanvroeg, ging de VVD overstag. „Als hij het zo graag wil, kan ik ons een hoofdelijke stemming besparen”, zei VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. „Dan krijgt hij het debat, dan krijgt hij steun.”

PVV-voorman Wilders vindt namelijk dat het ministerie van Justitie in 2014 druk zette op het Openbaar Ministerie (OM) om hem te vervolgen. Op die wijze zou toenmalig minister Opstelten uit politieke overwegingen hem het zwijgen hebben willen opleggen, stelt Wilders.

Die ’politieke bemoeienis’ met een strafzaak zou een schending zijn van de scheiding der machten. De Tweede Kamer gaat nu dus debatteren over een lopende strafzaak. Terwijl kritische Kamerleden daar eerder schande van spraken, omdat daarmee de strafzaak vanuit de politiek zou worden beïnvloed. Omgekeerde bemoeienis dus.

Voor Wilders is het debat een kleine overwinning. Het biedt hem namelijk de kans om het gerechtshof te overtuigen van zijn gelijk. De PVV’er ziet in vorige week vrijgegeven documenten, interne e-mails en nota’s bewijzen van beïnvloeding door het ministerie. Volgens hem weegt het zwaarst dat Opstelten openbaarmaking van documenten zou hebben tegengehouden. Wilders vermoedt bovendien dat zijn veroordeling is besproken in de ministerraad, waarvan hij nu de notulen eist. Ook wijst hij op een brief van de officier van justitie die aanvankelijk betrokken was bij de zaak tegen Wilders aan zijn hoofdofficier van justitie.

De officier schrijft dat hij ’naar buiten wil’ met de ’beslissing’ om Wilders te vervolgen op ’17 of 18 december’. Hij schrijft dat deze data ’nog voor het kerstreces’ liggen en ’ook nog ruimschoots voor de Provinciale Statenverkiezingen en tussen het vragenuurtje op dinsdag en de ministerraad op vrijdag’. Een omschrijving die is toegespitst op de politieke agenda, het was niet eerder bekend dat daar vanuit het OM op deze manier rekening mee werd gehouden.

Volgens Wilders bewijs dat het om een politiek proces gaat. „Veel politieker wordt een proces niet. Dit is bijna crimineel.”