Leidende positie Nederland in gevaar

Sinds zondag leidt de boot van schipper Bouwe Bekking de groep oceaanracers. Dinsdag was de afstand dat Team Brunel uitliep op de nummer twee, Team Dongfeng, het grootste; ruim veertien mijl. Maar nu vaart de Chinese boot, waar het merendeel van de bemanning overigens uit Fransen bestaat, weer op zichtafstand van Team Brunel.

Zesduizend mijl

De verwachte aankomsttijd in Abu Dhabi is zaterdag in de loop van de dag. Dan hebben de boten bijna zesduizend zeemijl afgelegd vanuit Kaapstad. waar Team Brunel als derde binnenkwam aan het einde van de eerste etappe. Bekijk de actuele positie van de boten hier.

Schipbreuk

Deze etappe is een van de meest dramatische ooit in de Volvo Ocean Race geworden. De boot van het Deense Team Vestas liep circa ruim anderhalve week geleden op een rif in Indische Oceaan en moet zeer waarschijnlijk al verloren beschouwd. De bemanning is momenteel in de Emiraten, de boot ligt nu eenzaam op het rif. Niemand raakte bij de schipbreuk gewond