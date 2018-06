Timmermans schrapt schoolfruit

De nieuwe Nederlandse eurocommissaris Betere regelgeving schrapt het idee omdat hij vindt dat Europa hier niet over gaat. Het is een zaak van de lidstaten.

Ook een voorstel voor een fonds voor compensatie voor olievervuiling in Europese wateren wil hij laten sneuvelen. Net als Europese regels voor de veiligheid en gezondheid op het werk voor zwangere werknemers of arbeidskrachten die net een kind hebben gekregen.

In totaal schrapt Timmermans 80 bestaande Brusselse voorstellen omdat zij overbodig zijn. Hij zal dit volgende week bekend maken in het Europees parlement in Straatsburg. Daar presenteert hij samen met de voorzitter van de Europese commissie Jean-Claude Juncker nieuwe plannen voor volgend jaar. Prioriteit hebben ondermeer het vorige maand al gepresenteerde het investeringsplan ter waarde van 315 miljoen euro, het streven naar één digitale markt en een handelsverdrag met de VS.