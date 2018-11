Weer Braziliaanse seriemoordenaar opgepakt

De vermeende seriemoordenaar werd woensdag opgepakt nadat hij een vrouw had doodgestoken in een buitenwijk van Rio de Janeiro. Sailson Jose das Gracas bekende daarna dat hij nog 37 vrouwen, drie mannen en een tweejarig meisje heeft vermoord. Hij deed dat voor de kick, zei Sailson, die bij voorkeur blanke vrouwen wurgde. Hij observeerde zijn slachtoffers eerst maandenlang. De drie mannen doodde hij in opdracht.

De politie zegt dat zij inmiddels vier lichamen van slachtoffers heeft gevonden. Deskundigen denken dat Das Gracas een psychopaat is die geniet van de aandacht in de media. Alles wat hij zegt moet worden gecontroleerd, waarschuwen zij.